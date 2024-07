Un racconto sulle borse di studio del Comune di Olbia

Il Comune di Olbia eroga borse di studio per studenti meritevoli, c’è tempo fino al 5 agosto per la presentazione delle domande. Il bando è rivolto agli studenti che hanno ottenuto ottimi risultati scolastici. I premi sono destinati agli studenti (circa 150) che hanno completato con eccellenza il ciclo delle scuole medie e delle scuole superiori, rispettivamente con una votazione di almeno 9/10 e 90/100.

L’assessora alla Cultura Sabrina Serra ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, evidenziando come si tratti di un supporto concreto che premia l’impegno dei giovani. L’iniziativa mira a garantire che il talento non sia vincolato dal reddito delle famiglie, permettendo a ogni studente di essere premiato per il proprio potenziale. L’assessore ha inoltre ribadito l’impegno del Comune nel sostenere i ragazzi e nell’offrire loro le opportunità necessarie per eccellere e contribuire in modo positivo alla comunità.

Stefania racconta la sua esperienza

Stefania, che ha frequentato l’Istituto Tecnico Attilio Deffenu, corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), è stata premiata con una borsa di studio per merito nell’a.s. 2021-2022. Poiché il voto della maturità viene ottenuto con un sofisticato sistema di calcolo che tiene conto dell’intero corso di studi, è evidente che Stefania (come tutti gli altri beneficiari) ha dimostrato un impegno costante e una preparazione approfondita, risultati sia del suo impegno personale sia delle competenze acquisite durante il suo percorso scolastico.

Cosa ti ha spinto a dedicarti con tanto impegno ai tuoi studi?

“Il motivo principale è stato l’apprezzamento per le materie di studio del mio corso, come topografia, progettazione ed interior design, che hanno totalmente cambiato il mio modo di vedere il mondo che mi circonda. Ho dato molto peso allo studio anche perché so che tra poco entrerò nel mondo del lavoro e voglio assicurarmi di essere pronta per le posizioni che ricoprirò”.

La borsa di studio ti ha aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi accademici e professionali futuri?

“Si, penso che sia un ottimo incentivo per aiutare gli studenti meritevoli a raggiungere i propri obiettivi, o anche solo per concedere loro un premio meritato. A me é stata d’aiuto perché mi ha dato un aiuto economico ma soprattutto la giusta motivazione per proseguire gli studi a indirizzo “Design della Moda”, materia che mi ha sempre affascinato”.

Che consiglio daresti ad altri studenti che aspirano a ottenere una borsa di studio?

“Consiglio di studiare molto, non necessariamente mettendo da parte interessi personali e vita sociale ma trovando un equilibrio tra lo studio ed il tempo libero. Prima ancora però, consiglio di scegliere con molta attenzione il corso di studi, e soprattutto sceglierlo in base alle prospettive di inserimento nel mondo del lavoro e seguendo le proprie attitudini. Ho sentito di tante persone che hanno scelto la scuola per seguire i propri amici, o perché la scuola é vicina a casa, o ancora peggio perché ci sono dei pregiudizi sulla difficoltà di diversi corsi di studi. Io ho studiato tantissimo, ma anche perché le materie mi piacevano e, ad oggi, non sceglierei mai nessun altro corso. A mio parere, se non si studia con passione e interesse si avrà più difficoltà ad impegnarsi e si sentirà di più il peso della fatica”.

I criteri per l’assegnazione delle borse di studio

Scuola secondaria di primo grado

Votazione 9/10: euro 200

Votazione 10/10 e 10/10 e lode: euro 300

Scuola secondaria di secondo grado

Votazione da 90/100 a 95/100: euro 250

Una votazione da 96/100 a 98/100: euro 350

Votazione da 99/100 a 100/100: euro 400

Le domande possono essere presentate fino al 5 agosto 2024 con una delle seguenti modalità:

Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49

tramite PEC o via e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it

Il modulo di domanda è disponibile:

nel Sito internet del Comune di Olbia nella Sezione Aree tematicheIstruzione – Diritto allo studio e nella sezione Notizie e Albo pretorio;

nell’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1;

c/o l’ufficio Informacittà sito nella sede comunale di Via Perugia, piano terra.

L’augurio dell’assessora Sabrina Serra: “Auguro a tutti gli studenti e alle loro famiglie buone vacanze estive, un periodo di meritato riposo e di preparazione per il prossimo anno scolastico”.

