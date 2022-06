L’evento ad Arzachena.

Una fucina di manifestazioni per l’estate con l’Arzachena Summer Festival. Il Comune ha predisposto il calendario degli eventi con oltre 60 giorni di appuntamenti da giugno a ottobre, all’insegna della musica, folclore, sport, cinema, festival per ragazzi, street food e artisti di strada.

Tra i grandi eventi consolidati del programma, Arzachena ospita uno dei concerti della 35esima edizione del Festival Internazionale Time in Jazz con l’esibizione della Sudoku Killer, band guidata dalla contrabbassista Caterina Palazzi, oltre a riconfermare la collaborazione con il Festival internazionale Isole che parlano per l’anteprima della 26esima edizione alla tomba dei giganti di Coddu Ecchju.

Per animare l’intero territorio e ampliare l’offerta di intrattenimento nella destinazione tornano anche l’Italia Polo Challenge Porto Cervo, il festival musicale Sette Not(t)e, il Cinema in piazza; il Silent Festival con le serate sul mare diSilent disco; le Notti bianche nel borgo di Cannigione e nel centro storico; gli Incontri con l’autore a Baja Sardinia, le tanto attese serate con musica e fuochi d’artificio di Ferragosto a Baja Sardinia e Cannigione, le sagre dei piatti tipici galluresi per promuovere la gastronomia locale, la decima edizione del Rally terra Sarda e la terza edizione del torneo Beach volley Time with Stars.

Tra le novità, invece, inaugura il calendario il 22 giugno il nuovo festival l’Estate è in centro che ha reclutato entusiasmanti artisti di strada, circo teatro e giocolieri per animare le vie del centro storico, oltre ad includere in cartellone un doppio appuntamento con il Beer & Food. Fanno il loro ingresso nella programmazione anche il Carnevale estivo in centro, la corsa colorata Holi Splash run, il Campionato di calcio balilla con la squadra arzachenese campione di Italia, il gioco a squadre Escape Room e la Mostra d’arte contemporanea di Gianni Corda & Friends al sito archeologico Li Muri.