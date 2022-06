E’ accaduto a una donna di La Maddalena.

L’hacker che ruba i profili sui social colpisce ancora. E’ successo a una 38enne di La Maddalena, che si è vista inviare una notifica da un suo amico (anche lui vittima del pirata informatico) e malauguratamente ha cliccato sul banner.

Dal 26 maggio scorso, Tamara (questo è il nome della nuova vittima) lotta per riprendere il possesso del suo account bucato. “Quando ho risposto alla notifica che mi è apparsa sul telefono – spiega la donna -, mi sono accorta che non potevo più entrare nel mio profilo originale, quello dove avevo tutte le foto dei miei figli. Da allora ho cominciato a ricevere, anche la notte, messaggi da parte dei miei conoscenti che mi chiedono cosa è successo. Questo perché la persona che sta usando il mio profilo manda continue richieste di aiuto e chiede soldi”.

La 38enne ha provato anche a rivolgersi alla polizia postale per chiudere il profilo e denunciare gli artefici del furto di identità. “Loro mi hanno detto che non possono fare nulla – racconta -, perché operano in un sito che ha leggi americane. Ho consultato in seguito anche un tecnico informatico, ma mi ha detto che è impossibile recuperarlo e ho provato a contattare l’assistenza, scrivendo un messaggio. Spero di risolvere così, ho provato di tutto anche a chiedere ai miei amici virtuali (che sono centinaia) di segnalarlo ma ancora risulta aperto e continua a usare l’account con le foto dei miei figli”.