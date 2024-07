La vicenda della ragazza aggredita ad Arzachena, due tunisini avrebbero tentato di stuprarla.

Lo scorso 21 ottobre una 19enne di Arzachena, che stava passeggiando in centro con un amico, era stata sorpresa e aggredita dai due tunisini Mohamedymen Dkhili, 31 anni, e Amine Khemissi, 26 anni. Il primo si era abbassato pantaloni e slip mostrandole i genitali, mentre tentava di slacciarle i jeans. Nel frattempo, il ragazzo suo era stato immobilizzato e minacciato di morte dal 26enne. La ragazza, però, era riuscita a scappare, facendo cadere a terra il 31enne, ed era riuscita a dare l’allarme. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni testimoni.

Il pm ha chiesto 2 anni e 10 mesi per Khemissi e 2 anni e 8 mesi per Dkhili per violenza sessuale di gruppo. Mentre il difensore dei due imputati chiede l’assoluzione, in quanto i due, avendo udito delle voci, sarebbero intervenuti pensando che la ragazza fosse in pericolo, per salvarla. Ma lo difensore, alternativa, come scrive La Nuova Sardegna, chiede che l’accusa sia derubricata in violenza sessuale senza aggravanti.

