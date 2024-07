Malore in acqua, muore un ragazzo di 23 anni

La tragedia nelle acque di Porto Pino.

La Sardegna piange un’altra giovane vita spezzata, quella di Mattia Mura, studente universitario di 23 anni, morto ieri sulla spiaggia di Porto Pino a seguito di un malore mentre faceva il bagno.

L’allarme è scattato attorno alle 13:30, quando alcuni bagnanti hanno notato il giovane in difficoltà mentre nuotava e poi scomparire sott’acqua. Il bagnino è intervenuto immediatamente con il pattino di servizio, riuscendo a portare Mattia a riva. Nonostante le tempestive operazioni di rianimazione, le condizioni del ragazzo erano già disperate. Poco dopo, è giunta sul posto un’ambulanza di Sant’Anna Arresi inviata dalla centrale operativa del 118-Areus. Nonostante i tentativi di soccorso, per Mattia non c’è stato nulla da fare.

