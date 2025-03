I sindacati contro l’Asl Gallura su incarichi e trasparenza

La denuncia dei sindacati contro l’Asl Gallura.

I sindacati della sanità sul piede di guerra contro l’Asl Gallura. Un gruppo di organizzazioni sindacali ha inviato una lettera al direttore generale dell’Azienda sanitaria, Marcello Acciaro, e ad altri rappresentanti delle istituzioni sanitarie e politiche della Regione Sardegna, sollevando una serie di questioni relative alla gestione di incarichi e procedimenti amministrativi presso l’azienda sanitaria locale.

Le sigle hanno risposto alle note precedenti dell’ASL Gallura in merito a deliberazioni del Direttore Generale. Nel documento, firmato da FP CGIL, UIL FPL e NURSIND, si esprime un forte dissenso riguardo a diversi aspetti della gestione e delle decisioni adottate dall’ASL Gallura, sottolineando problematiche in merito alla legittimità dei provvedimenti, la trasparenza nelle procedure concorsuali e il rispetto delle normative contrattuali.

Le problematiche riguardano la legittimità del Procedimento e Rispetto della Disciplina Contrattuale, dove in merito i sindacati della sanità contestano l’autarchia nella stesura del regolamento aziendale, che secondo loro non ha visto un adeguato coinvolgimento delle segreterie territoriali, e lamentano una gestione caotica che potrebbe ledere i diritti dei lavoratori e compromettere l’efficienza dell’azienda. Inoltre, si accusa l’ASL Gallura di non aver risposto adeguatamente alle richieste di chiarimento e di documentazione, riducendo il dialogo a una forma di “ritorsione” contro le organizzazioni sindacali.

Il secondo aspetto riguarda la corretta applicazione dell’articolo 36 del CCNL 2019/2021, che stabilisce la trasposizione degli incarichi e la loro durata. Secondo le sigle, l’ASL Gallura non ha rispettato tali disposizioni, creando confusione tra i lavoratori, e non ha adeguatamente informato le organizzazioni sindacali circa le modifiche organizzative interne.

I sindacati denunciano anche che il regolamento aziendale, frequentemente modificato, è stato contestato per l’assenza di un adeguato coinvolgimento delle parti sociali. La lettera critica l’introduzione di un limite di partecipazione a due procedure di selezione, ritenuto discriminatorio, e accusa l’ASL Gallura di aver ignorato la necessità di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori. Un altro punto sollevato riguarda la mancata attivazione di incarichi specifici, come quello relativo alla dialisi, e l’assenza di chiarezza sui criteri utilizzati per l’assegnazione degli incarichi. Le sigle sindacali chiedono maggiori dettagli su come vengano individuati e assegnati questi ruoli.

La lettera evidenzia anche una presunta violazione dei ruoli amministrativi, con la Direzione Amministrativa che avrebbe assunto funzioni di “proponente” e di “giudice” nella stessa procedura. Le organizzazioni sindacali ritengono che questa sovrapposizione possa creare conflitti di interesse, sollevando dubbi sulla trasparenza delle decisioni prese.

Le sigle sindacali chiedono un riscontro immediato e solerte alle istituzioni competenti, tra cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ASL Gallura, il Collegio Sindacale e la Regione Sardegna. La richiesta è quella di garantire il rispetto delle leggi e delle normative, e di porre in atto eventuali correttivi necessari per evitare ingiustizie sociali e salvaguardare i diritti dei lavoratori. La lettera si conclude con un appello alla trasparenza e al rispetto dei principi di buona amministrazione, sottolineando la necessità di un clima di collaborazione che favorisca un miglior funzionamento dell’ASL Gallura, senza discriminazioni o limitazioni ingiustificate per i lavoratori

In attesa di un riscontro, le organizzazioni sindacali esprimono la loro determinazione nel perseguire la tutela dei diritti dei lavoratori, auspicando una gestione più chiara e partecipativa delle risorse e delle opportunità professionali all’interno dell’ASL Gallura.

