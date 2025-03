“The look of the year”, la Gallura protagonista a Sanremo

Sardegna e Gallura protagoniste di The Look of the Year

Giovedì 13 marzo il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la 41ª edizione di The Look of the Year e ci sarà anche la Gallura. Si tratta dell’evento internazionale che lancia le top model del futuro e definisce i nuovi standard di bellezza e stile.

A dare un’impronta unica alla sfilata sarà la coreografa Luisa Cardinale, professionista del settore eventi e grande conoscitrice delle tradizioni sarde. “Sono nata a Bolzano, ma da oltre dieci anni vivo in Gallura, a Olbia. Il mio lavoro mi ha permesso di conoscere in profondità la cultura dell’isola, dalle sue sfumature artistiche alle sue eccellenze produttive. Raccontare la Sardegna nel mondo, dove la tradizione incontra l’innovazione, è per me motivo di grande orgoglio”.

La Gallura sarà rappresentata da Irene Piccinnu, di Olbia. “Irene ha scelto di presentare un abito in lino dipinto a mano, già esposto al Museo Archeologico di Olbia in una mostra dedicata alla Dea Madre. Il suo lavoro è una celebrazione della femminilità ancestrale e della connessione tra la donna e la terra”.

Saranno 22 le modelle, provenienti da tutto il mondo, a sfilare indossando le creazioni delle stiliste sarde. Oltre a Irene Piccinnu, altre cinque straordinarie artigiane porteranno la loro visione della moda: Barbara Dalu, con il suo macramè; Marinella Porru, con abiti e gioielli raffinati; Rosalba Piras, borse e cappelli intrecciati a mano; Bettina Tola Sa Mariposa, con lo scialle sardo ricamato a mano, e Gianfranca Dettori, pasticciera e creatrice del progetto Filos, un’innovativa fusione tra gastronomia e arte orafa sarda.

L’ispirazione di Maria Lai

Ispirandosi all’artista Maria Lai, Luisa Cardinale seguirà “il filo rosso di Maria Lai. Il filo crea armonia tra le persone e rappresenta il legame tra la tradizione sarda e l’arte contemporanea. Il pubblico apprezzerà sicuramente le creazioni che avvolgeranno le modelle”. La presenza della Sardegna, e in particolare della Gallura, a The Look of the Year, conferma il ruolo dell’isola come ponte tra artigianato e alta moda, tra cultura locale e prestigio internazionale. “La Sardegna ha una voce forte e autentica nel panorama della moda globale. E questa sfilata sarà un’ulteriore conferma del nostro valore”.

