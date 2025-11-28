Medici Ascot nell’Asl Gallura, in arrivo la delibera per i pagamenti

Asl Gallura annuncia che la delibera per il pagamento dei medici Ascot è in pubblicazione

La ASL Gallura annuncia che la delibera per il pagamento delle spettanze dei Medici AscoT (da maggio a ottobre) è in fase di pubblicazione. Lo slittamento è stato causato da un necessario approfondimento tecnico-amministrativo con Ares Sardegna per garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure. La Direzione Aziendale rassicura gli operatori sanitari e precisa che gli atti saranno inviati ad Ares per la liquidazione subito dopo la pubblicazione in Albo Pretorio.

”La Delibera che autorizza i pagamenti dei Medici Ascot è in fase di pubblicazione e prevede la liquidazione di tutte le spettanze da maggio a ottobre. Lo slittamento è stato dovuto ad un approfondimento tecnico tra gli uffici amministrativi di Asl Gallura e Ares Sardegna, necessario per garantire la correttezza delle procedure, a garanzia sia dell’Azienda che dei medici”, si legge in una nota della Direzione Aziendale della Asl Gallura, fornendo alcune precisazioni rispetto alle notizie apparse oggi sugli organi di stampa.

”La Asl Gallura ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti per i servizi Ascot e per le Guardie Turistiche. Riconosciamo l’importante lavoro svolto dagli operatori sanitari che hanno aderito al progetto di assistenza ai pazienti rimasti senza medico di base. In qualità di istituzione pubblica dobbiamo sempre garantire la Trasparenza degli atti: in questo caso particolare erano emersi alcuni rilievi durante l’istruttoria della procedura e abbiamo dovuto obbligatoriamente effettuare degli approfondimenti normativi”, aggiunge la Direzione Aziendale. ”Gli atti saranno inoltrati ad Ares Sardegna, che ha competenza per l’erogazione dei pagamenti, subito dopo la pubblicazione in Albo Pretorio”, conclude l’Asl.