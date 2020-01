Le principali novità per il 2020.

Dal bonus bebè per i nati del 2020 alla stretta al denaro contante, all’arrivo della rete veloce 5G al bonus casa. Tante le novità che ci attendono in questo 2020. Ma vediamo con ordine i principali provvedimenti che sono stati introdotti a livello governativo e che determineranno, per certi versi, l’anno.

Debutta la rete 5G.

Da quest’anno saranno attivati i primi servizi con il nuovo sistema di connessione a 5G. Ma non mancano le polemiche.

Tasse sulle vincite.

Sale al 20% il prelievo sulle vincite oltre i 200 euro per le slot machine e da 500 euro per i Gratta e vinci e Superenalotto.

Tetto al contante.

I pagamenti potranno essere fatti in contanti fino alla somma di 2mila euro.

Incentivi con le carte.

Chi usa per i pagamenti bancomat o carte sarà incentivato e i premi non saranno tassati.

Bonus cultura ai 18enni.

È stato riconfermato l’assegno per i neo 18enni previsto dal ministero dei Beni culturali.

Bonus bebè ai nuovi nati.

È tra gli 80 e i 160 euro in base all’Isee del nucleo familiare l’assegno erogato ai genitori dei nuovi nascituri.

Congedo obbligatorio ai nei papà.

Da 5 a 7 giorni il congedo obbligatorio di cui possono godere i neo papà durante i primi anni di vita del piccolo.

Stop alla Tasi.

La Tasi va in pensione e viene sostituita da una nuova Imu. Ma le date per i pagamenti non cambiano: 16 giugno e 16 dicembre.

Bonus casa.

Riconfermato l’incentivo per la riqualificazione energetica, la ristrutturazione edilizia e l’acquisto dei mobili.

Servizi sospesi con avviso.

I gestori dei servizi di pubblica utilità, compresi gli operatori telefonici, dovranno avvisare gli utenti morosi prima della sospensione del servizio.

(Visited 153 times, 176 visits today)