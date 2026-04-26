Associazioni a Olbia, l’opposizione attacca per i contributi ”esigui”

In Consiglio comunale a Olbia si parla dei contributi alle associazioni.

In Consiglio comunale a Olbia la minoranza è intervenuta per i contributi “limitati” alle associazioni. Durante il punto all’ordine del giorno dell’”Approvazione del rendiconto per la gestione dell’esercizio 2025”, l’assessore al Bilancio Alessandro Fiorentino, durante il Consiglio comunale, ha elencato gli investimenti dell’amministrazione per la città, soffermandosi sui contributi per le associazioni di volontariato e per l’ambiente definendole ”preziose per il nostro territorio”.

LEGGI ANCHE: Olbia, il Consiglio ricorda l’ex assessore scomparso Paolo Calaresu

La consigliera comunale di minoranza, Ivana Russu, è intervenuta in aula a Olbia dichiarando che la descrizione dell’assessore Fiorentino ”si distacca molto dalla percezione che questo rendiconto ci dà rispetto all’anno trascorso”. La consigliera del Pd ha dichiarato che: “lei ha parlato di sostegno alle associazioni di volontariato, alla cultura, allo sport. Sostegno che proprio attraverso allo strumento finanziario del bilancio dovrebbe essere forte. Noi invece abbiamo bandi per lo sport, per la cultura da 50.000 e 40.000 euro a fronte di Comuni grandi come Cagliari e Sassari dove le risorse per dare risposta alle associazioni non si valutano a tre cifre, ma superano 500.000 euro e milioni di euro. Queste sono scelte politiche”, aggiunge Russu, che ha messo in evidenza come si spenda molto per i grandi eventi ma poco per sostenere il sociale, che richiede più attenzione anche per contrastare il disagio giovanile nella città di Olbia. Per quanto riguarda questo punto la consigliera di opposizione ha messo in evidenza come stia crescendo nel territorio negli ultimi anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui