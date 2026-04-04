Attentato a San Teodoro, ordigno contro un ristorante

A San Teodoro ordigno contro un ristorante chiuso

Per fortuna non c’era nessuno e non ci sono stati gravi danni, un ristorante di San Teodoro nel mirino dei balordi. Un ordigno è esploso, ma i danni non sono stati ingenti. Un brutto regalo di Pasqua per il titolare dell’attività che in questo periodo è chiusa in attesa dell’arrivo dell’alta stagione turistica.

I vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola nella serata di sabato sono intervenuti in via del Tirreno a San Teodoro “per un’ esplosione di un ordigno posizionato in prossimità di un ristorante”. Così spiegano.

La squadra dei vigili del fuoco una volta arrivata sul posto si è occupata di mettere in sicurezza la zona e verificare che il ristorante non avesse gravi danni. Gli stessi accertamenti, oltre a quelli su cause e responsabili, dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

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