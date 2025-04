Attentato incendiario a Olbia, distrutto il portone di una casa

L’attentato incendiario a Olbia.

Un attentato incendiario, a Olbia, ha interessato un’abitazione situata in via Piccinni, una piccola strada secondaria che si dirama da via Barcellona. L’allarme è scattato poco dopo le 6, quando alcuni residenti hanno notato il fumo e le fiamme provenire dall’ingresso di una casa e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Le fiamme, divampate nei pressi della porta d’ingresso, hanno causato danni evidenti al portone in legno e al pianerottolo antistante, annerito dal fumo e dal calore. Stando alle prime ricostruzioni, chi ha appiccato l’incendio avrebbe fatto uso di una sostanza accelerante, presumibilmente un liquido infiammabile, versato con l’intento di favorire il propagarsi del fuoco. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno domato l’incendio evitando conseguenze più gravi e scongiurando il rischio che le fiamme si estendessero agli ambienti interni dell’abitazione o agli edifici vicini.

Le indagini sull’accaduto sono ora nelle mani dei carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi. L’ipotesi dell’attentato incendiario appare al momento la più probabile, ma restano da chiarire i contorni della vicenda e soprattutto le motivazioni che potrebbero aver spinto qualcuno a compiere un gesto tanto grave quanto deliberato. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha inevitabilmente scosso i residenti della zona non abituati a episodi simili.

