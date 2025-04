Moby e Gtm confermate sulla rotta estiva Santa Teresa-Bonifacio

La rotta estiva Santa Teresa-Bonifacio.

Anche per la stagione estiva 2025 sarà garantita la continuità dei collegamenti marittimi tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, in Corsica, grazie alla conferma di Moby e Gtm Ichnusa Lines come operatori della linea in regime di servizio pubblico. La decisione è stata formalizzata il 31 marzo con un provvedimento dell’assessorato regionale ai Trasporti, che ha autorizzato le due compagnie a coprire la tratta tra il 1° aprile e il 31 ottobre.

Gtm continuerà a impiegare la nave Ichnusa, con una capienza di 350 passeggeri e 50 veicoli, mentre Moby sostituirà la Liburna – attualmente in fase di ristrutturazione nel porto di Livorno – con un nuovo traghetto, ribattezzato Bunifazziu, in omaggio alla città corsa di Bonifacio. L’esordio dell’imbarcazione resta legato alla conclusione dei lavori, previsti nelle prossime settimane.

Al momento, nel calendario ufficiale fino al 16 aprile, è attiva solo Gtm con otto corse giornaliere. Come negli anni precedenti, il piano operativo prevede una ripartizione dei viaggi con Moby incaricata del 62,5% delle tratte e Gtm del restante 37,5%. Il servizio, privo di contributi pubblici, risponde a un interesse parziale del mercato, ma resta strategico per la mobilità transfrontaliera.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui