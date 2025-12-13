Attentato nella zona industriale di Olbia
Vigili del fuoco e carabinieri sono dovuti intervenire in piena notte per un attentato incendiario nella zona industriale di Olbia. L’incendio è scoppiato in un capannone della Essepi Meccanica e le fiamme hanno aggredito tre escavatori.
La ditta di via Angola si occupa di vendita e assistenza di macchine operatrici edili, stradale e agricole. I carabinieri stanno cercando di capire se i titolari avessero ricevuto minacce e se i malviventi siano cascati nella rete di telecamere della zona. Al vaglio tutti gli impianti di videosorveglianza della zona industriale di Olbia.