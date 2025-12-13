La Fiamma Olimpica in Sardegna, Melissa Satta tedofora a Olbia

Melissa Satta porta la Fiamma olimpica in giro per Olbia

La Fiamma olimpica è arriva in Sardegna, Melissa Satta circondata da una folla di curiosi l’ha portata in mano a Olbia. Nicola Bartolini, Silvia Basolu, Gianmario Fancello, Dalia Kaddari, Lorenzo Patta, Giulia Stagno e Stefano Oppo sono gli altri principali tedofori di questa due giorni.

Dopo Olbia è cominciato il viaggio verso Sassari, poi raggiungere Porto Torres, Stintino e Alghero. Il traguardo di oggi è a Nuoro, dove la Fiamma passerà la notte. Domani, domenica 14, raggiungerà Oristano, poi la Fiamma olimpica andrà a Barumini, Quartu e Iglesias per concludere a Cagliari il suo giro dell’Isola.

