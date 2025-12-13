Manifestazione pubblica per sicurezza e decoro urbano.

Olbia si prepara a una nuova manifestazione pubblica per ordine pubblico, sicurezza e decoro promossa dall’associazione Reazione Terranoa. L’appuntamento è fissato per questa sera, con ritrovo alle 18 in piazzale Crispi, punto di partenza di un corteo Olbia che attraverserà alcune delle aree più sensibili della città.

L’iniziativa nasce dopo una serie di sit-in organizzati nei mesi scorsi in diverse zone urbane. Secondo l’associazione, quegli incontri hanno messo in evidenza un disagio diffuso legato a episodi di vandalismo, aggressioni e degrado, fenomeni che continuano a incidere sulla percezione di sicurezza dei residenti.

La manifestazione assume ora una forma diversa. Gli organizzatori hanno scelto il corteo come strumento per portare l’attenzione pubblica direttamente nei luoghi che, a loro giudizio, risultano maggiormente esposti a criticità legate all’ordine pubblico.

Il percorso del corteo Olbia.

Il corteo partirà dalla centrale piazza Crispi, attraverserà il centro storico e proseguirà fino a corso Umberto. Il tragitto è stato pensato per includere zone che, secondo Reazione Terranoa, negli ultimi tempi avrebbero ricevuto minore attenzione sul piano dei controlli e della prevenzione.

Gli attivisti dell’associazione spiegano che la scelta del percorso non è casuale. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito cittadino aree considerate strategiche per la vita sociale e commerciale di Olbia, oggi segnate da un progressivo impoverimento del tessuto urbano.

Le richieste alle istituzioni.

Durante la manifestazione, Reazione Terranoa ribadirà alcune richieste rivolte al Comune e alle istituzioni regionali. Tra queste, un rafforzamento dei controlli serali nelle zone ritenute più a rischio, in particolare nel centro storico e nelle vie limitrofe al passaggio a livello che collega via Vittorio Veneto, via Mameli e corso Umberto.

Accanto alla sicurezza, l’associazione sottolinea l’importanza di un miglioramento dell’illuminazione pubblica, ritenuta un elemento essenziale per contrastare situazioni di degrado e scoraggiare comportamenti illeciti.

Gli organizzatori confidano in una partecipazione significativa da parte della comunità olbiese, ritenendo la presenza in strada un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso la città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui