San Pantaleo, il mercatino sta per tornare?

Non c’è ancora nessuna data, ma per il mercatino di San Pantaleo si prospetta il ritorno tra le rocce del paese che lo ha sempre ospitato. A renderlo noto, l’associazione culturale Mercato di San Pantaleo, attraverso un comunicato. Dopo la presentazione al Comune di Olbia del “Progetto partecipato”, sembra che qualcosa si sia mosso. Il progetto dell’Associazione aveva l’obiettivo di riorganizzare il mercato in modo da renderlo più elegante, ordinato e rispettoso dell’ambiente circostante. E sembra aver colto nel segno.

Stando alle dichiarazioni dell’Associazione, il sindaco Nizzi si è dimostrato entusiasta delle proposte, frutto del lavoro tra l’Associazione e la comunità locale. Tra le iniziative più apprezzate, quella di rendere il mercato plastic free, a dimostrazione dell’impegno concreto verso la tutela dell’ambiente. Inoltre, sono stati stipulati degli accordi con ambulanze private e stewart per sostenere la polizia locale nella gestione del traffico. In questo modo, l’Associazione si è assicurata un piano sicurezza autofinanziato.

“La comunità locale e gli operatori del mercato sono impazienti di poter tornare a vivere l’esperienza del mercato di San Pantaleo. L’Associazione è pronta a celebrare il ritorno dell’evento con grande felicità”. Non resta che un segnale dal Comune di Olbia per poter avviare le attività.

