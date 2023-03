Aurora Ramazzotti ha partorito: il concepimento in Gallura e il nome del bimbo

Il primo figlio di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti ha finalmente partorito. La figlia di Michelle Hunziker ha annunciato sui social la nascita del suo primogenito, Cesare. Il nome del bimbo è la data del parto sono stati tenuti segreti, lasciando ai fan una bella sorpresa.

Nella prima foto compare la manina del piccolo Cesare e quella del neo papà Goffredo Cerza. Nella seconda immagine lo scatto di famiglia. Mamma Michelle non ha tardato a mostrare la sua reazione di entusiasmo per essere diventata nonna: “Con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita”.

Come Aurora e Michelle il figlio sarebbe nato in Svizzera, a Sorengo, nella Clinica Sant’ Anna, come rivela il giornale Vanity Fair. Tantissime le reazioni entusiaste dei vip, tra cui l’amico Tommaso Zorzi. La gravidanza di Aurora Ramazzotti sembrava non finire mai e i followers glielo hanno fatto notare parecchie volte. Quello che non si sa è che la showgirl potrebbe aver concepito in Costa Smeralda, quando era in vacanza l’estate scorsa con la sua famiglia. Questo è altro è stato tenuto nascosto dalla 26enne rendendo la sua gravidanza molto misteriosa.

Aurora Ramazzotti in questi mesi non ha tenuto però nascosti alcuni momenti bassi della sua dolce attesa, rivelando anche la sua paura del parto. La giovane non ha nascosto nemmeno il desiderio di volere una femmina. Chissà se in futuro ci sarà una sorellina per Cesare. Per il momento la famiglia si sta godendo il nuovo arrivato.



