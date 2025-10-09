Zona Franca, se ne parla con gli esperti all’hotel di Olbia

Il convegno sulla Zona Franca a Olbia.
* di Antonio Pauciulo
Venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 16, l’Hotel President di Olbia ospiterà un importante convegno dedicato alla Zona Franca extra territoriale, promosso dall’assessore alle Attività produttive e Politiche comunitarie del Comune di Olbia Vanni Sanna, da anni impegnato in prima linea per la realizzazione della zona franca integrale in Sardegna.
Tra i relatori attesi ci sono il deputato e membro della commissione insularità Dario Giagoni, l’esperta fiscale Maria Rosaria Randaccio, l’avvocato Caria, specializzato in diritto doganale, e il segretario regionale della Lega Michele Ennas. A concludere i lavori sarà l’economista Alberto Bagnai.
Al centro dell’appuntamento, le opportunità economiche e fiscali offerte dalla zona franca extra territoriale, uno strumento già previsto dal nostro ordinamento, ma ancora in attesa di piena attuazione.