L’auto fuori controllo e lo schianto: chi è la vittima dell’incidente di Golfo Aranci

L’incidente di ieri sera a Golfo Aranci.

L’auto fuori controllo, lo schianto contro un roccione, il mezzo che finisce impazzito sulla carreggiata e viene centrato da un’altra vettura. E’ questa le tragica dinamica del terribile incidente avvenuto ieri dopo le 18 sulla strada provinciale 82 a Golfo Aranci, all’altezza di Sos Aranzos.

A perdere la vita Maria Immacolata Degortes, 74 enne di Olbia che si trovata sul sedile del passeggero dell’auto guidata dalla figlia, Barbara Fiori. Le due stavano tornando a Olbia, dopo che la figlia era andata a prendere la madre alla casa di riposo di Golfo Aranci. Ma su una curva l’auto ha sbandato diventando incontrollabile ed è andata a scontrarsi contro una roccia per poi girarsi e piombare nuovamente sulla carreggiata. Il carabiniere alla guida dell’altra vettura ha fatto di tutto per schivarla, ma l’impatto è stato inevitabile.

E’ stato proprio il giovane militare ad allertare subito i soccorsi che sono prontamente intervenuti, ma nonostante i disperati tentativi di salvare la vita all’anziana non c’è stato nulla da fare. Ferita anche la figlia trasportata al pronto soccorso per accertamenti, mentre il conducente dell’altra auto se l’è cavata solo con qualche botta. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente e collaborato con i sanitari nei soccorsi.