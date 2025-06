Incendio in un’auto a Olbia.

Questa sera, intorno alle 20.30, un’auto in marcia ha preso fuoco sulla 131, allo svincolo per Olbia. La macchina, mentre procedeva in direzione Olbia , ha preso improvvisamente fuoco.

Fortunatamente, i quattro occupanti sono riusciti ad abbandonare il mezzo incolumi, dopo aver posizionato l’autovettura a bordo strada. Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco, che ha provveduto all’estinzione delle fiamme, che nel frattempo avevano l’ambito la vegetazione circostante. Sul posto anche una pattuglia del Corpo Forestale, Polizia Stradale e Carabinieri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui