La polizia li ha fermati nel quartiere Olbia Mare.

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dei furti ai danni di residenti e turisti. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Porto Cervo hanno denunciato tre persone sorpresi con attrezzi da scasso nel parcheggio di una spiaggia di Arzachena.

Una situazione simile si è presentata anche agli agenti del Commissariato polizia di Olbia nel transitare nel quartiere Olbia Mare, luogo dove sono allocati numerosi appartamenti turistici.

I poliziotti hanno incrociato una autovettura di grossa cilindrata con a bordo due giovani che con fare sospetto stava transitando a bassa velocità. Dal controllo è risultato che autista e passeggero, entrambi di nazionalità rumena, avevano a loro carico precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire anche in questo caso numerosi strumenti utili allo scasso, piedi di porco, cacciaviti, mole a batteria ed altro, tutto ancora imballato, presumibilmente appena acquistato per lo scopo. Anche in questo caso due soggetti sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

