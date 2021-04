In corso l’autopsia sul corpo di Pierpaolo Impagliazzo.

È in corso da diverse ore l’esame autoptico sul corpo di Pierpaolo Impagliazzo, l’uomo di 58 anni di La Maddalena, deceduto nella notte tra il 10 e l’11 aprile all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo essersi vaccinato con AstraZeneca.

A richiedere l’autopsia è stato il pubblico ministero Marco Cocco della Procura di Cagliari che, su richiesta degli avvocati della famiglia dell’uomo, Roberto Sirena e Alessio Bittu, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Il medico legale nominato per effettuare l’autopsia è il dottor Roberto Demontis e la stessa si sta svolgendo al Policlinico di Cagliari.

I familiari di Impagliazzo hanno il sospetto che la morte sia una conseguenza della somministrazione del vaccino AstraZeneca, avvenuta il 25 marzo scorso. Dopo la dose del vaccino, infatti, Impagliazzo ha iniziato a manifestare dolori addominali e vomito. L’uomo a quel punto è stato ricoverato prima a La Maddalena, poi ad Olbia e per ultimo trasportato al Brotzu di Cagliari, dove è morto.

Gli effetti collaterali e le trombosi multiple che secondo i medici del Brotzu hanno causato la morte, appaiono come quelli tipici riscontrati su altre persone alle quali è stato somministrato lo stesso tipo di vaccino, peraltro già ritirato e poi reimmesso sul mercato mondiale, proprio per queste complicazioni.

Gli avvocati della famiglia dell’uomo, presenti nel corso dell’autopsia, hanno depositato la richiesta di accesso agli atti. “I famigliari sono distrutti – dice l’avvocato Sirena – ma vogliono conoscere la verità”.

Al momento né i famigliari di Impagliazzo, né la Marina Militare per la quale Impagliazzo lavorava come civile, si sono costituiti parte civile, in quanto sono in attesa dell’esito dell’autopsia, che arriverà solo tra qualche mese. Impagliazzo era sposato con Donatella e padre di due figli. Sino al momento del vaccino non aveva patologie pregresse ed era in salute.

