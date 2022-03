Autovelox in Sardegna, la mappa dei controlli sulle strade dell’Isola

I controlli autovelox sulle strade della Sardegna.

Proseguono i controlli contro l’eccesso di velocità sulle strade dell’Isola. Per questa settimana la polizia di Stato ha previsto alcune postazioni autovelox nelle principali strade della Sardegna.

Per oggi, domani e giovedì saranno previsti controlli sulla statale 131 Dcn in provincia di Nuoro. Per venerdì 4 marzo invece, le postazioni autovelox saranno posizionate sulla statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano, sulla Orientale Sarda in provincia di Cagliari e Nuoro e infine, sempre nel nuorese, sulla Trasversale Sarda.

Sabato 5 i controlli proseguiranno nel tratto cagliaritano della 131 Carlo Felice, sulla 131 Dcn nelle province di Sassari e Nuoro e sulla Sassari-Olbia. Domenica 6 marzo le postazioni autovelox saranno posizionate sulla statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari, sulla 131 Dcn in provincia di Nuoro e sulla statale 291 della Nurra in provincia di Sassari.