Si è concluso l’incubo per le studentesse bloccate in Russia.

Sono rientrate in Italia, Carolina e Laura, le due studentesse di San Teodoro e Alghero, che da qualche giorno si trovavano bloccate a San Pietroburgo. Nelle ultime ore la situazione si è sbloccata e le giovani, che si trovavano in Russia dopo aver aderito ad un progetto di studio dell’università di Sassari, dopo aver fatto uno scalo a Istanbul, in Turchia, sono arrivate a Roma. Un vero e proprio incubo per le ragazze, che improvvisamente si sono trovate ad affrontare una situazione molto più grande di loro a seguito della guerra voluta dalla Russia contro l’Ucraina.

L’appello.

“Vorrei fare un appello al governo italiano, alla Farnesina e a chiunque ci sia dietro – aveva lamentato domenica scorsa Carolina -. Non si sono minimante degnati di garantire un rientro in patria ai cittadini che sono attualmente sul territorio russo. Io come ben altri ci troviamo in una situazione critica, con voli che vengono cancellati all’ultimo momento. Chiedo aiuto, chiedo che qualcuno possa intervenire e faccia smuovere questa situazione, perché è veramente vergognosa”.

La ripartenza.

Intorno a mezzogiorno le giovani sono rientrate a Roma. Poco prima aveva soggiornato in Turchia, da un amico. Sono state ore di grande attesa e apprensione, soprattutto per i familiari, che non vedevano l’ora di riabbracciare le loro ragazze. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo in Sardegna.