Il progetto per il lungomare Ammiraglio Mirabello di La Maddalena.

Dopo l’inaugurazione della piazza dedicata a Domenico Millelire, La Maddalena punta ad un grande progetto di riqualificazione è previsto per il lungomare Ammiraglio Mirabello che il sindaco Fabio Lai, recentemente, è riuscito ad ottenere al prezzo simbolico di un euro da parte della Regione Sardegna.

Un intervento che punterà al green ed all’energia pulita come risulta dal progetto preliminare votato dalla giunta comunale. Riqualificazione del verde, attrezzi per lo sport all’aperto, pista ciclabile e ricariche per auto elettriche. Una arteria importante che collegherà il centro storico all’isola di Caprera punto di grande passaggio per i numerosi turisti.

La vicesindaco Federica Porcu ritiene questo intervento “di fondamentale importanza per la riqualificazione del nostro territorio. Soprattutto quel tratto di marciapiede che dal teatro Longobardo arriva al centro storico è abbandonato da troppi anni, fortemente degradato, con la pavimentazione dissestata dalle radici dei pini, difficile e pericolosa da percorrere per chiunque. Questi interventi di rigenerazione urbana, con la realizzazione del primo tratto di pista ciclabile, l’installazione di arredi ludici e per il relax nell’area verde, influiranno positivamente sulla qualità di vita di tutti i cittadini.”