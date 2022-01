Autovelox in Sardegna, le strade interessate dai controlli

Le postazioni autovelox sulle strade della Sardegna.

Proseguono i controlli contro l’eccesso di velocità sulle strade dell’Isola. Per questa settimana la polizia si Stato ha previsto alcune postazioni autovelox nelle principali strade della Sardegna.

Domani, 25 gennaio, i controlli riguarderanno il tratto cagliaritano della statale 131 Carlo Felice, la 131 Dcn in provincia di Nuoro e la Sassari-Olbia. Per il giorno successivo, il 26, le postazioni saranno posizionate sulla statale 129 Trasversale Sarda, in provincia di Nuoro.

Il 27 gennaio gli autovelox in Sardegna saranno sulla 131 Carlo Felice in provincia di Oristano e sulla 131 Dcn, net tratto in provincia di Sassari. Controlli sulla 131 Dcn anche venerdì 28, sul tratto nuorese.

Sabato 29 i controlli interesseranno la statale 131 Carlo Felice nelle province di Oristano e Cagliari, e la statale 389 di Buddusò e del Correboi in provincia di Nuoro. Infine domenica le postazioni saranno installate sulla 131 Carlo Felice nelle province di Sassari e Cagliari.