Addio a Mario Prontu.

Quante lettere e pacchi grazie a lui sono arrivati a destinazione a Olbia, fino a Ovilò. Mario Prontu, scomparso recentemente a 71 anni, a causa di una malattia, mancherà un po’ a tutti.

Una vita dedicata al lavoro, quella del “signor Mario”, come lo chiamava chi gli apriva la porta ogni mattina, coloro che ricevevano, da parte sua, sempre un sorriso, una gentilezza. Riservato e distinto, ma anche tanto socievole. Mario si è dedicato anche molto alla sua famiglia, a sua moglie Irene e ai suoi 4 figli, a cui non faceva mai mancare niente.

Nonno esemplare per i suoi due nipoti, così lo ricordano sia gli amici che i clienti del ristorante Tweet di via Veronese, gestito dal figlio Pier Mario, che ogni giorno incontravano per fare con lui la chiacchierata quotidiana, dove veniva affettivamente chiamato “il nostro postino”, nonostante il suo pensionamento, arrivato 15 anni fa.