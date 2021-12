Autovelox in Sardegna, le strade interessate dai controlli

Le postazioni autovelox sulle strade della Sardegna.

Proseguono i controlli contro l’eccesso di velocità sulle strade della Sardegna. Per questa settimana la polizia si Stato ha previsto alcune postazioni autovelox nelle principali strade dell’Isola.

Per domani, 21 dicembre i controlli sono previsti sulla statale 131Dcn in provincia Nuoro, sulla 131 Carlo Felice in provincia di Oristano e sulla statale 729Sassari-Olbia.



Per il 22 dicembre le postazioni saranno previsti sulla 131 Carlo Felice in provincia di Sassari e sulla statale 389 di Buddusò e del Correboi in provincia di Nuoro. Il giorno successivo controlli nel tratto cagliaritano della 131 Carlo Felice.

Per la vigilia di Natale previsti controlli nel tratto nuorese e cagliaritano della statale 125 Orientale Sarda, sulla 131 Carlo Felice in provincia di Oristano e sulla 131 Dcn in provincia di Sassari.