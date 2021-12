Il protocollo d’intesa a La Maddalena.

E’ stato siglato nei giorni scorsi il Protocollo d’Intesa tra il Comune di La Maddalena, rappresentato dal sindaco Fabio Lai e la Direzione Territoriale ADM per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria rappresentata dal direttore Roberto Chiara, finalizzato a rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio.

Nel quadro del sistema di relazioni che l’Agenzia Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato, l’iniziativa permetterà lo scambio di informazioni tra i due enti sottoscrittori, per prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite con l’individuazione delle specifiche aree di intervento.

Aumenta quindi anche la tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata, attraverso la cooperazione tra l’Ufficio delle Dogane di Sassari e il Corpo di Polizia Locale. L’obiettivo finale è quello di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contraria alle norme sul commercio internazionale.

“La sottoscrizione del Protocollo – ha evidenziato il Direttore Territoriale ADM Roberto Chiara – consentirà le necessarie sinergie tra enti per combattere al meglio fenomeni gravi come quello della contraffazione che danneggia non solo le aziende, il loro fatturato e la loro immagine, ma anche gli stessi consumatori per i rischi connessi alla scadente qualità dei prodotti e quelli potenziali alla loro salute”.

Il sindaco Fabio Lai ha sottolineato come il protocollo sia “necessario per tutelare i nostri commercianti soprattutto in questo particolare momento storico dove le imprese stanno cercando di ripartire dopo lo stop causato dall’emergenza Covid. Un ottimo esempio di cooperazione che porterà importanti risultati nell’interesse dei cittadini”.