Le previsioni meteorologiche in Sardegna.

L’autunno sembra davvero arrivato. Dopo le sferzate del vento e la pioggia a tratti, anche dalle prime ore di domani si prevedono fenomeni temporaleschi a partire dal settore settentrionale dell’isola, ma in rapida estensione al resto del territorio regionale. Temporali isolati di forte intensità saranno possibili ovunque, ma saranno più probabili sui settori settentrionali ed occidentali dell’isola.

L’allerta della Protezione civile è divisa come segue: Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. Codice giallo (criticità ordinaria) per idrogeologico e idrogeologico per temporali su Montevecchio Pischinappiu e Gallura. Codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per idraulico e idrogeologico per temporali sull’area del Logudoro.

(Visited 196 times, 196 visits today)