La donazione degli studenti di Olbia.

Grande partecipazione degli studenti del Panedda di Olbia alla raccolta di sangue organizzata dall’Avis di Olbia. Così tanti i giovani che l’autoemoteca parcheggiata davanti alla scuola non era sufficiente per poter accogliere tutte le donazioni e sono stati portati al centro trasfusionale dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Erano infatti 50 i ragazzi che si sono offerti volontari. Un vero successo, che è stato accolto dall’entusiasmo del presidente dell’Avis di Olbia, Gavino Murrighile. “Complimenti ai ragazzi e a tutto il corpo docente del Panedda – dichiara – coordinato dalla dirigente professoressa Pino, perché tanta bellezza, tutta assieme, non può essere un caso. È un onore ed un privilegio vivere questo momento di civiltà.Sarà’ che in questa scuola ci ho studiato e, successivamente, insegnato, ma sono particolarmente orgoglioso di questa meravigliosa gioventù”. L’evento sarà ripetuto anche in altre scuole e luoghi della città, come il 26 maggio al Deffenu, mentre il 18 giugno con i Rotary.