L’inaugurazione a Olbia.

Olbia ha un nuovo supermercato. Fa parte della catena Eurospin e quello che ha inaugurato oggi appartiene al nuovo polo commerciale che sta nascendo tra viale Aldo Moro e via Nicosia. Si tratta del secondo centro commerciale in città, sul modello di quello di via degli Astronauti.

La novità è che nella stessa zona sta sorgendo anche il terzo Mc Donald’s con un Mc Drive, che aprirà il 10 giugno prossimo. I due colossi non saranno soli nella nuova area denominata “Abbafritta”, ma sta nascendo un terzo capannone, che accoglierà Acqua&Sapone con una grossa superficie.

Accanto al nuovo centro commerciale nascerà anche un parco di 9 ettari, che costituirà il secondo polmone verde della città, un polo sportivo e una lunga pista ciclabile. La nuova strada che collega via Nicosia, con via Mosca e via Veronese era stata inaugurata e aperta al traffico lo scorso marzo. Il retail park è un progetto dei fratelli Mario e Piero Fresi che hanno trasformato un’area di campagna nel cuore pulsante commerciale della città, una delle poche aree della periferia che presto avrà tanti servizi.