L’episodio sul lungomare di Olbia.

Uno faceva il bagno nudo, l’altro aspettava accanto, osservando la scena con chissà che pensieri in testa. Avevano bevuto troppo, questo è certo. Ma, comunque, non giustifica la goliardata, diciamo così, che hanno compiuto questa mattina sul lungomare di via Redipuglia a Olbia.

Trascuranti dell’acqua fredda e nemmeno troppo pulita, del pubblico decoro e della visione per nulla gradevole che avrebbero potuto procurare ai passanti, due uomini sono stati fermati dai carabinieri della Radiomobile, mentre erano intenti a sollazzarsi tra il mare e la banchina.



Sono due operai, residenti a Olbia, di 60 e di 43 anni. Uno dei due era nudo e si stava facendo il bagno. L’altro aspettava fuori. Entrambi allegri dall’alcol che avevano in corpo. Sono stati sanzionati dai carabinieri per ubriachezza, con un verbale da 58 euro e uno dei due anche per atti contrari alla pubblica decenza, con 3333 euro di multa.

