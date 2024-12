La conduttrice Geppi Cucciari nel mare davanti a Tavolara pure a dicembre

Geppi Cucciari non rinuncia ai suoi salti in Sardegna e non si sottrae al mare: bagno di dicembre davanti a Tavolara. Per far impazzire di gelosia chi la segue su Instagram ed è già immerso nel clima autunnale. Ma sono tani i follower sardi che non riuscirebbero ad affrontare il mare e commentano con “Tittia“. In molti citano il nome del suo programma “Splendida cornice“.

“Oggi, primo dicembre, bagno d’autunno. Bello tornare a casa“. Così recita la didascalia del video che la immortala entrare e uscire dal mare di Porto San Paolo e lasciare le sue orme sulla spiaggia deserta, camminando all’indietro.

