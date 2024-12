Olbia, il sindaco Nizzi parla della rimozione delle panchine

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, parla dell’operazione in corso nel centro cittadino: l’eliminazione delle panchine dalle piazze. “Stiamo togliendo le panchine da piazza Regina Elena e da piazza Mercato. Da piazza Matteotti le abbiamo già rimosse ed è bellissima,” ha dichiarato il primo cittadino. “La nostra scelta nasce dalla volontà di dare un contesto adeguato alla città, evitando che questi spazi diventino luoghi in cui, nonostante le ordinanze, si possano perpetrare situazioni di degrado o che possano compromettere l’ordine pubblico.”

Le spiegazioni del sindaco

Il sindaco ha inoltre sottolineato che l’intervento non si limita solo alla rimozione delle panchine, ma si estende anche alla sistemazione e al miglioramento delle aree urbane. “Non stiamo solo rimuovendo le panchine, ma anche aggiustando le imperfezioni causate dal tempo. Dove si erano creati abituali punti di ritrovo per persone dedite al consumo di droga, abbiamo tolto le panchine per evitare ulteriore degrado e disturbo ai cittadini”. La strategia dell’amministrazione, quindi, mira non solo a intervenire su problematiche legate alla sicurezza e al decoro, ma anche a migliorare l’accessibilità e l’attrattiva degli spazi pubblici per i cittadini e i visitatori. Il sindaco ha evidenziato che l’impegno dell’amministrazione include il monitoraggio delle aree sensibili, con pattuglie della Polizia Municipale attive nei punti critici, come i passaggi a livello.

Nonostante ciò, la decisione di rimuovere le panchine ha sollevato opinioni contrastanti tra la popolazione. “Le lamentele arrivano soprattutto da chi era abituato a sedersi sulle panchine”, tuttavia molti commercianti si sono detti soddisfatti dell’intervento: “Togliendo un po’ di marmaglia, le persone si sentono più invogliate a sedersi ai tavoli delle attività commerciali”. La rimozione delle panchine si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a garantire decoro, sicurezza e un’immagine più accogliente per la città, in particolare in un periodo come quello natalizio in cui Olbia si prepara ad accogliere numerosi visitatori e a diventare il fulcro di eventi e iniziative.

