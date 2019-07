L’incidente ieri poco dopo le 21.

Tragedia sfiorata, ieri sera, dopo le 21, in via Andrea Doria a Olbia. Un’auto, condotta da un 31enne della zona, ha investito una bambina di 2 anni, che era sfuggita al controllo dei propri genitori.

Subito è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 che ha portato la piccola all’ospedale.

Fortunatamente, dai primi accertamenti medici, la bambina non avrebbe riportato lesioni interne e, questa mattina, non risultava in pericolo di vita. Il conducente è stato trovato, invece, positivo all’alcol test. Per lui patente ritirata e auto posta sotto sequestro.

