Un atleta di Olbia campione italiano nel trail di 40 km

Grande soddisfazione per Luigi Porcu.

Dal 25 al 28 luglio 2019 nelle Piccole Dolomiti tra le basi gara di Valdagno,

Santorso, Recoaro Terme e valli del Pasubio, si sono disputati i Campionati Italiani Mountain & Trail Running. Le sfide tricolori sono state patrocinate dalla Fidal e costituiscono un irrinunciabile e prestigioso appuntamento per tanti top runner.

La manifestazione è articolata in quattro prove: si è partiti il 25 Luglio con la prova vertical al Monte Summano, il 26 e 27 luglio ci si è spostati nella base gara di Valdagno che è il cuore pulsante di questa quattro giorni di sport, dove è stata ospitata la finish delle due prove del Trail Corto e Trail Lungo rispettivamente con 2500D+ e 5.500 D+ da scalare.

Per finire domenica 28 luglio ha chiuso le competizioni la prova di corsa in

montagna con due diversi percorsi. Le prove hanno attraversato alcuni dei paesaggi più affascinanti delle Dolomiti, con passaggi altamente tecnici e saliscendi “frolla-gambe”. Alle competizioni erano iscritti oltre 1500 atleti pronti a sfidarsi in un evento di altissimo livello.

In questo scenario, Luigi Porcu, classe 1951, iscritto al trail da 40 chilometri, per i colori della Pao (Podistica Amatori Olbia) si è confermato un fuoriclasse assoluto, in vetta alla classifica del prestigioso Trail d’Havet, 1° sul podio per la categoria MCM, con un tempo di 5:55:14, una media di 6.756 km/ora, una velocità esorbitante considerati gli oltre 2500 metri di ascesa percorsi; 112esimo assoluto al traguardo.

Grinta, determinazione, spirito di sacrificio nella vita professionale come nello sport, accompagnate da doti atletiche fuori dal comune, fanno di Luigi Porcu un grande campione.

