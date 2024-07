I bambini nel bagagliaio del traghetto da Olbia.

Una coppia di turisti, desiderosa di far tornare a casa i loro nipoti dopo le vacanze in Sardegna, ha tentato una mossa pericolosa per farli salire sulla nave Grimaldi diretta a Livorno. Non avendo i documenti dei bambini necessari per il viaggio, hanno deciso di nasconderli nel bagagliaio dell’auto e sono riusciti a superare le guardie di sicurezza all’Isola Bianca di Olbia.

Tuttavia, una volta a bordo della nave, sono stati scoperti dal personale di bordo, che ha richiesto i documenti mancanti. Costretti a rivelare il nascondiglio, sono stati invitati a lasciare la nave e hanno ricevuto una sanzione amministrativa di 2mila euro. Il tentativo di portare i nipoti a casa in maniera non regolare è stato fermato dalla polizia di frontiera, ponendo fine al loro viaggio di ritorno in nave.

