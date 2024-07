Lidl raddoppia a Olbia, via ai lavori per un altro supermercato

Lavori per il nuovo Lidl a Olbia.

A Olbia arriverà presto un nuovo Lidl. I lavori in viale Aldo Moro sono cominciati e le ruspe sono in azione per abbatterà il vecchio capannone ormai in disuso e parte del cortile davanti alla sede della Tim. Dall’area del cantiere si può notare come il nuovo supermercato di Olbia occupi un’area molto grande, compresa anche di parcheggi.

I lavori sono stati consegnati il 1 luglio e termineranno il 10 gennaio 2025. Già da anni si parlava che la città avrebbe ospitato un nuovo supermercato della catena tedesca. Il primo è stato aperto in via degli Astronauti nel 2018, assieme al polo commerciale che comprende fast food, negozi di abbigliamento, sport, elettronica e per la casa.

Con l’arrivo in città del nuovo Lidl ci saranno anche decine di nuovi posti di lavoro, così come grazie ai due nuovi punti vendita che stanno aprendo a Olbia. Uno è il Tecnomat in zona industriale, dopo la fine di una vicenda giudiziaria con un altro grande punto vendita; l’altro è l’Eurospin che sta sorgendo in zona Isticcadeddu e porterà nel quartiere non solo posti di lavoro, ma anche un’ampia scelta nel settore food.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui