L’incidente in barca tra Palau e La Maddalena.

Un incidente avvenuto ieri tra Palau e La Maddalena ha visto coinvolto un charter che ha colpito la secca di Mezzo Passo.

L’imbarcazione coinvolta è un cabinato di circa 10 metri. Il colpo subito ha provocato l’affondamento parziale del natante, che si è arenato a breve distanza dal porto. Nonostante il danno al mezzo, i 12 passeggeri a bordo, tra cui 4 bambini, sono stati prontamente messi in salvo da alcuni diportisti che si trovavano nelle vicinanze e che sono intervenuti con prontezza.

Le prime segnalazioni non hanno indicato la presenza di sversamenti di liquidi inquinanti, rassicurando in parte le autorità sull’impatto ambientale dell’incidente. Nonostante questo, la Guardia Costiera ha avviato una serie di accertamenti per verificare l’eventuale presenza di contaminanti e per garantire la sicurezza dell’area circostante.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente coordinate dalla Guardia Costiera di La Maddalena, che ha inviato due motovedette, la 870 e la Alfa 70. I mezzi di soccorso hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza dei passeggeri e per prestare assistenza in caso di necessità. La rapidità e l’efficienza dell’intervento hanno permesso di evitare ulteriori complicazioni, riducendo i rischi per tutti i coinvolti.

Nel frattempo, la Capitaneria di Porto sta conducendo un’indagine approfondita per chiarire le cause dell’incidente. Per il recupero dell’imbarcazione affondata, è stata incaricata una ditta specializzata di La Maddalena, che sta preparando le operazioni di recupero del relitto. Il processo di estrazione e rimozione dell’imbarcazione è complesso e richiede particolare attenzione per evitare ulteriori danni all’ambiente marino e garantire che eventuali detriti non rappresentino un pericolo per altre imbarcazioni.

