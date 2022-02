Barca a vela in fiamme a Portisco.

Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo scoppiato ieri su una barca a vela di 15 metri a Portisco. L’incendio potrebbe aver causato inquinamento in mare. La guardia costiera di Golfo Aranci ha inviato una pattuglia dell’Ufficio dipendente di Porto Rotondo per effettuare alcune verifiche.

Ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione e per accertare l’assenza di qualsiasi forma di inquinamento in mare. Si è dato seguito poi all’attività amministrativa prevista, con contestuale richiesta di denuncia di evento straordinario.

Il fatto è avvenuto ieri, intorno alle 13 e 30, al porto turistico di Portisco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Olbia. La squadra, con in supporto l’autobotte ha spento le fiamme evitando che il rogo si propagasse per tutta l’imbarcazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti o vittime.