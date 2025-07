Beccato mentre spacciava cocaina, arrestato un 34enne a Olbia

Arrestato un 34enne a Olbia.

Un’operazione condotta dai carabinieri di Olbia ha portato all’arresto in flagranza di un uomo di 34 anni, titolare di un bar cittadino. Le indagini, iniziate giorni prima con pedinamenti e osservazioni, hanno focalizzato l’attenzione sul locale, rivelandolo come punto di spaccio attivo. I militari dell’Arma hanno sorpreso il sospettato mentre cedeva cocaina a un assuntore, scoprendo poi che nascondeva dosi pronte per la vendita addosso e una quantità ben più consistente nella sua abitazione.

Nel corso della perquisizione domiciliare, è stato sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, superiore al mezzo chilo, insieme a materiale per il confezionamento, contanti ritenuti frutto dell’attività illecita, e strumenti tecnici come bilancini di precisione e una macchina conta-soldi. Particolarmente rilevante è stato anche il ritrovamento di un ordigno esplosivo, fatto che ha richiesto l’intervento degli artificieri per neutralizzarlo in sicurezza.

La fidanzata dell’arrestato, una donna di 33 anni, è stata denunciata a piede libero per concorso nel reato, mentre l’assuntore è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Il valore commerciale della droga, una volta tagliata, si aggira intorno ai 120-150mila euro. L’arrestato è stato condotto al carcere di Bancali, mentre le indagini proseguono per identificare fornitori e complici.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui