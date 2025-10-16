Incidente sulla 389 a Buddusò, grave un motociclista

Grave incidente a Buddusò
Incidente lungo la Statale 389 vicino a Buddusò, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. L’uomo, un 48enne ha riportato gravi ferite. I soccorritori hanno riscontrato un danno midollare, col motociclista che avrebbe perso la sensibilità degli arti inferiori.
Gravi anche le contusioni polmonari. Il servizio del 118 si è occupato di trasportarlo all’ospedale San Francesco di Nuoro con assegnato codice rosso. Le condizioni del centauro sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.