Incidente sulla 389 a Buddusò, grave un motociclista

Grave incidente a Buddusò

Incidente lungo la Statale 389 vicino a Buddusò, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. L’uomo, un 48enne ha riportato gravi ferite. I soccorritori hanno riscontrato un danno midollare, col motociclista che avrebbe perso la sensibilità degli arti inferiori.

Gravi anche le contusioni polmonari. Il servizio del 118 si è occupato di trasportarlo all’ospedale San Francesco di Nuoro con assegnato codice rosso. Le condizioni del centauro sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui