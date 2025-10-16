Allerta piogge a Olbia, canali monitorati e situazione stabile

Maltempo a Olbia

16 Ottobre 2025

di Pietro Serra

La situazione dopo le piogge che hanno interessato Olbia.

Dopo le intense piogge che hanno colpito Olbia nella giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre, la situazione dei canali cittadini e dell’agro risulta ora sotto controllo. A rassicurare la popolazione è stato il sindaco Settimo Nizzi, che ha seguito costantemente l’evolversi delle condizioni insieme alla Polizia locale e alle associazioni di protezione civile comunali.

Secondo i dati forniti dai sensori e dai misuratori installati lungo i corsi d’acqua, i livelli non hanno mai raggiunto le soglie di pericolo, evitando così possibili esondazioni. Tuttavia, non sono mancati disagi e criticità diffuse in diverse zone della città. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi punti del territorio per mettere in sicurezza persone e beni, rispondendo a decine di chiamate nel corso della giornata. Nonostante i danni e i disagi, la rete di monitoraggio e il coordinamento tra forze comunali e volontari hanno permesso di evitare conseguenze più gravi, garantendo un rapido ritorno alla normalità.

