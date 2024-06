Melissa Satta felice insieme a Beretta, la stoccata della ex De Lellis

Cosa ne pensa Giulia De Lellis di Melissa Satta.

Ormai la relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta è ufficiale. I due hanno trascorso le vacanze insieme in Grecia mostrandosi molto innamorati. Giulia De Lellis, che è la ex fidanzata dell’imprenditore, si è dovuta mettere l’anima in pace riguardo alla sua precedente fiamma.

L’influencer, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato proprio di Melissa Satta, la sua rivale in amore. Riguardo all’ex velina ha dichiarato che “La vita va avanti per tutti, l’importante che lei sia felice”. L’ex volto di Uomini e Donne, dunque, ha deciso di non parlare male dell’attuale compagna dell’imprenditore, di dodici anni più giovane dell’ex Velina.

Le voci sulla relazione tra la Satta e Beretta erano note da diversi mesi, dove, secondo alcune indiscrezioni, l’ex Velina di Striscia la Notizia stava uscendo con l’ex di Giulia De Lellis, dopo la pubblicazione di diverse foto su Chi. La notizia di quella che allora era una presunta relazione aveva scatenato l’ironia dei social, riguardo al cognome che suona simile a quello di Berrettini, famoso tennista ed ex della Satta.

