Benessere con Michelle Hunziker al 7Pines Resort di Baja Sardinia

Michelle Hunziker al 7Pines Resort.

7Pines Resort Sardinia, lussuoso resort situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, incastonato in una baia mozzafiato con vista sul mare cristallino della Costa Smeralda, annuncia una nuova partnership strategica con Goovi, il wellness brand co-fondato da Michelle Hunziker, nato dalla crasi di “Good Vibes”, simbolo di uno stile di vita consapevole e positivo.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker con la famiglia in Costa Smeralda per la prima estate da nonna.

Fin dalla sua nascita, Goovi si è fatto promotore di uno stile di vita incentrato sulla cura di sé stessi attraverso un percorso di benessere In&Out senza dimenticare una particolare attenzione alla naturalità e alla filosofia formulistica dei suoi prodotti, valori che si riflettono in ogni prodotto e iniziativa del marchio. Il 7Pines Resort Sardinia, riconosciuto da Forbes Travel Guide’s 2025 Star Awards e premiato per il suo impegno verso un’ospitalità responsabile, incarna un modello di accoglienza dove la cura della persona e il rispetto per l’ambiente sono integrati in ogni aspetto dell’esperienza. Questa collaborazione rappresenta quindi l’incontro di due realtà che condividono principi fondamentali: l’amore per la natura, l’impegno verso la sostenibilità e la dedizione al benessere autentico in ambienti di eccellenza.

Grazie a questa sinergia, gli ospiti della Pure Seven Spa del 7Pines Resort Sardinia, un’oasi di 800 metri quadrati dedicata alla rigenerazione del corpo e dello spirito, potranno vivere in prima persona l’esperienza dei trattamenti firmati Goovi: un approccio olistico al benessere che combina integratori naturali, skincare, solari e make-up, ideati per accompagnare il corpo e la mente verso un equilibrio autentico.

“Siamo felici di avviare questa collaborazione con Goovi, un brand che incarna la stessa visione di benessere autentico, naturale e sostenibile che da sempre guida il nostro resort – afferma Vito Spalluto, Managing Director di 7Pines Resort Sardinia -. Crediamo fortemente in un’ospitalità che non sia solo accoglienza, ma anche ispirazione verso uno stile di vita più equilibrato e consapevole. Questa iniziativa si inserisce in una stagione che vede il 7Pines Resort Sardinia rafforzare il proprio posizionamento come destinazione dedicata al lifestyle consapevole: un luogo dove la bellezza del territorio si intreccia con l’etica, la cura di sé e la sostenibilità in ogni sua forma”.

Michelle Hunziker, co-founder di Goovi, commenta: “Sono entusiasta di annunciare questa speciale collaborazione tra Goovi e il prestigioso 7 Pines Resort Sardinia. Abbiamo trovato in questa struttura d’eccellenza un partner che condivide perfettamente i nostri valori fondamentali: l’amore per la natura, l’impegno verso la sostenibilità e la dedizione al benessere autentico. La Pure Seven Spa del 7Pines Resort Sardinia diventa così un luogo privilegiato dove gli ospiti potranno prendersi del tempo prezioso per sé stessi, scoprendo le routine complete Goovi per un benessere ‘in&out‘. Dai nostri integratori alle linee corpo, dalla skincare al make-up e arrivando sino ai solari, formulati con un fattore di protezione di derivazione naturale e al 100% Ocean Friendly. Questa partnership rappresenta la perfetta unione tra l’esperienza premium di 7 Pines Resort Sardinia e la filosofia Goovi di prendersi cura di sé in armonia con la natura.” La partnership prevede una presenza integrata dei prodotti Goovi all’interno della Pure Seven Spa del resort, dove gli ospiti potranno acquistare le diverse linee e, su richiesta, testarle con il supporto del team e delle SPA manager. Gli spazi wellness, elegantemente brandizzati in linea con l’estetica naturale e raffinata di entrambi i marchi, saranno il luogo ideale per scoprire le routine “in&out” che contraddistinguono la filosofia Goovi, grazie anche all’assistenza personalizzata offerta dal personale qualificato.

La collaborazione, che prende il via con la stagione estiva 2025, sottolinea l’impegno di entrambi i player nel promuovere un concetto di benessere premium che mette al centro la persona e la sua armonia con l’ambiente circostante. Dopo la Sardegna, la partnership approderà anche a 7Pines Resort Ibiza, dove le linee Goovi saranno presto disponibili nella Pure Seven Spa dell’isola spagnola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui