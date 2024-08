Cala il prezzo della benzina a Olbia, ecco dove costa meno

Il prezzo della benzina a Olbia.

Il prezzo del carburante, benzina e gasolio, cala anche a Olbia e in Gallura. Secondo quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in Italia i prezzi della benzina e del gasolio hanno registrato un lieve calo durante il periodo di Ferragosto.

Secondo l’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, nelle prime due settimane di agosto il prezzo della benzina si è avvicinato alla media europea, stabilizzandosi intorno a 1,743 euro al litro. Tuttavia, nonostante una leggera diminuzione, il costo del gasolio rimane più elevato rispetto alla media europea di 1,628 euro, attestandosi attorno a 1,738 euro al litro.

Ma quanto costa fare il pieno a Olbia? Secondo il portale Komparing.it, mediamente, il prezzo del gasolio in città è oltre 1,6 al litro, mentre la benzina sale a 1,8 euro al litro. Nel sito è fornita una classifica dove fare carburante e spendere meno. Secondo il portale, aggiornato ad oggi 20 agosto, il distributore dove la benzina costa meno è quello nella SS 125 Km 313+129 lato destro SNC – OLBIA della Conad, dove il prezzo è 1.808 al litro. Il gasolio costa 1.658 euro al litro ed è il meno caro in città.

La seconda stazione di servizio dove fare benzina costa meno è sulla 127, KM. 3,400 SNC, dove il prezzo è di 1.819 euro al litro. Il secondo distributore dove il gasolio costa meno è in via Capoverde, dove costa 1.695 euro al litro. Per quanto riguarda il prezzo della benzina, è la terza stazione di servizio meno cara, dove costa 1.825 euro.

