Gara di solidarietà alla Remata del cuore, raccolti 6mila euro per i bimbi

La Remata del Cuore è ancora un successo.

Olbia è generosa e ha risposto ancora una volta in maniera straordinaria all’appello alla solidarietà. La Remata del cuore organizzata dalla Lega navale ha permesso di raccogliere 6mila euro per il progetto “Un respiro per la vita” dell’associazione Pollicino.

Il ricavato della manifestazione sportiva e del pranzo contribuirà all’acquisto di un respiratore pediatrico-neonatale che sarà donato all’ospedale Giovanni Paolo II. L’ottava edizione della Remata del cuore va in cantiere con un record. Mai era stata raggiunta una cifra così alta in tutte le ottave edizioni. La generosità è stata la vincitrice di questa manifestazione voluta dalla Lega navale a cui la città ha risposto in massa.

Un respiro per la vita L’intero ricavato della manifestazione, pari a 6mila euro, è stato devoluto al progetto di Pollicino “Un respiro per la vita” che consiste nell’acquisto di un respiratore pediatrico/neonatale Hamilton T1 necessario per la ventilazione di piccoli pazienti in condizioni critiche, accompagnandoli in qualsiasi destinazione, all’interno e all’esterno dell’ospedale, a terra, in mare o in volo.

Grande anche l’adesione da parte dei rematori, chiamati a regalare al pubblico lo spettacolo dal mare, nello specchio acqueo davanti alla Lega navale. Il tema dell’Enel timonato da Claudio Pasella è salito sul podio più alto, premiato dalla presidente dell’associazione Pollicino Maria Margherita Lai e dal componente del Direttivo della Lega navale Alessandro Doveri.

Secondo le Forze dell’ordine timonate da Maria La Licata che hanno ricevuto la targa premio dalle mani del direttore marittimo del nord Sardegna Gianluca D’Agostino; terzo l’Equipaggio del cuore timonato da Marzio Fabbri premiato dalla capogruppo di maggioranza Maria Antonietta Cossu. A seguire Diplomati della Gioventù, Estetiste, Psyco, Inps, Direttivo Lega.

Prima delle premiazioni un commosso minuto di silenzio per ricordare l’amico e speaker delle remate Tommy Rossi scomparso ad agosto. “Questa è la prima remata senza una persona speciale che è stata con noi in tutti questi anni. Un amico oltre che la voce delle Remate”. Alla fine un grande corale applauso è stato mandato verso il cielo. A Tommy Rossi e al segretario della Lega navale, Enrico Errica, morto a inizio anno, l’equipaggio dell’Enel ha dedicato la vittoria.

Il pubblico, dopo aver assistito alla remata, ha partecipato al pranzo con offerta minima di 10 euro: panino con salsiccia grigliato sul momento più bibita. La squadra della generosità ha visto la collaborazione del bar Idroscalo, del panificio Derosas, del panificio Casula. La Lega navale ha offerto la musica di Tore Nieddu che ha donato il suo cachet a Pollicino. L’Aspo, pur non essendo riuscita a partecipare alla Remata con una squadra ha contribuito con la generosità all’acquisto del respiratore pediatrico. E poi grandissimo il cuore di tanti olbiesi.

Il presidente della Lega navale Tore Bassu: “Ho sempre detto che questa è per la Lega navale la più importante remata dell’anno – ha commentato -. Siamo orgogliosi e felici per il grande risultato ottenuto per Pollicino. Ci riempie il cuore di gioia sapere di aver contribuito al progetto per l’acquisto del respiratore pediatrico. Il mio grazie va ai soci che hanno partecipato, ai rematori e alle loro famiglie, alle istituzioni che ancora una volta hanno dimostrato di essere vicini alla Lega e ai tanti cittadini che si sono uniti a noi in questa gara di generosità”. “Credo che la parola “gratitudine” possa provare a raccontare il senso di accoglienza e partecipazione delle tante persone ed amici presenti, sentirsi “a casa” in uno spirito di condivisione, gioia e impegno comune”, sono state le parole della presidente di Pollicino Maria Margherita Lai.

