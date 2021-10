Il biglietto di Volotea da Olbia.

Dopo le polemiche sui sovrapprezzi applicati nella tariffa, i tanti passeggeri in partenza da Olbia stanno cercando tutte tecniche per accaparrarsi il biglietto Volotea più economico per poter viaggiare.

Un espediente che molti viaggiatori stanno mettendo in pratica è quello di saltare le spese extra previste per il bagaglio e altri servizi. Ad esempio, il costo di 100,77 euro per un volo da Olbia a Milano Linate dal 10 al 12 novembre non subisce aumenti se si salta, dopo aver compilato i dati personali, le tre opzioni che prevedono tre combinazioni: Combo Basic, Combo go e Combo Plus.

Procedendo avanti, si viene inviati alla pagina “senza sconto”, ma bisogna saltare tutti gli extra previsti nel biglietto. Solo evitando tutti quei servizi aggiuntivi, il costo della tariffa non subirà alcun rincaro.